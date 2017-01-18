Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует Верховной Раде Украины исключить народного депутата Надежду Савченко из состава комитета. Соответствующее решение приняли 18 января на заседании комитета.

Также председатель комитета Сергей Пашинский призвал Генеральную прокуратуру дать правовую оценку действиям Савченко.

Накануне депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что Украина не вернет мирно Донбасс, не отложив на время вопрос Крыма.

В декабре прошлого года группа народных депутатов уже предлагала исключить Савченко из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. С этой инициативой депутаты выступили после того, как стало известно, что Савченко 7 декабря 2016 года тайно посетила Минск, где встретилась с главарями группировок «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницкий. Впоследствии Савченко объяснила, что эта встреча имела целью усилить «минский формат» мирных переговоров по Донбассу и сделать его более действенным. Тогда решение об исключении Савченко из комитета обороны не приняли.

Согласно регламенту, отзыв члена комитета осуществляется путем принятия соответствующего постановления Верховной Рады.