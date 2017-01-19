Главного архитектора Симферополя планируют выбрать в начале февраля

Подконтрольный Кремлю глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев утверждает, что конкурс на замещение должности главного архитектора города запланирован на 2 февраля 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе российской администрации Симферополя.

Бахарев утверждает, что членами конкурсной комиссии будут специалисты в области архитектуры и градостроительства, которые работают на государственном уровне.

«Будут присутствовать специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Кандидат должен будет представить концептуальную программу развития городского округа, свое видение архитектурного облика города», – заявил российский глава Симферополя.

В Крыму разгорелся скандал по поводу увольнения главного архитектора Симферополя Эрнста Мавлютова. Российский глава Крыма Сергей Аксенов в начале ноября 2016 года отправил его в отставку, обвинив в бездействии. В ответ Мавлютов, который до работы в Крыму был заместителем главы главного архитектора Москвы, заявил, что фактические власти полуострова саботировали все его начинания.