У крымских музеев нет шансов выиграть апелляцию по «скифскому золоту» – Джеппар

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар считает, что шансы у крымских музеев выиграть апелляцию по «скифскому золоту» такие же маленькие, как и в суде первой инстанции. Об этом Джеппар сообщила в среду, 18 января, на пресс-конференции в Киеве.

«Шансов на следующие победы у крымских музеев так же мало, как и по первому решению окружного суда. Теперь до 16 мая крымские музеи имеют срок для того, чтобы уже подать апелляцию. Они выложат все свои аргументы, почему они не согласны с решением суда. После 16 мая Украина будет иметь до 6 недель, чтобы уточнить свою позицию», – сказала Джеппар.

Она добавила, что пока трудно прогнозировать даты, когда будет назначено заседание апелляционного суда, но выразила надежду, что это произойдет во второй половине 2017 года.

Директор Центрального музея Тавриды аннексированного Крыма Андрей Мальгин заявил, что крымские музеи подали заявление на обжалование решения Амстердамского о возврате «скифского золота» на территорию материковой Украины.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил вернуть экспонаты выставки «Крым: золото и тайны Черного моря», привезенные на выставку в музей Алларда Пирсона из музеев Крыма еще до оккупации полуострова, украинскому государству. Представители крымских музеев дали знать, что обжалуют это решение. В Киеве ожидают, что экспонаты вернутся в Украину до конца следующего года, после завершения всех разбирательств. Как заявляли ранее в Киеве, эти экспонаты в будущем вернут в Крым после деоккупации полуострова.

После аннексии Крыма украинские власти заявили, что артефакты являются не собственностью музеев, а принадлежат государству Украина. В свою очередь крымские музеи настаивали, чтобы ценности вернули им. При этом музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.