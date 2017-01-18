Захарченко и Плотницкий ищут в Крыму «запасной аэродром» – Тука

В украинском министерстве по вопросам временно оккупированных территорий к визиту лидеров группировок «ЛНР» и «ДНР» Игоря Плотницкого и Александра Захарченко в Крым отнеслись «со здоровой долей иронии», сообщил в комментарии Крым.Реалии заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Отвечая на вопрос, зачем Плотницкому и Захарченко нужны подобные визиты, Тука ответил, что лидеры группировок «ЛНР» и «ДНР» «ищут себе запасные аэродромы». Он напомнил, что Игорь Плотницкий и Александр Захарченко объявлены в розыск, и цель украинской стороны – арестовать лидеров группировок «ЛНР» и «ДНР».

«Будущее у них одно – за решеткой. Там они будут и продолжать свой форум: в прогулочном дворике раз в день, на 30 минут, и никто не будет возражать… Не мы, так русские их ликвидируют, выхода нет», – добавил Тука.

Главы незаконных группировок «ЛНР» и «ДНР» прибыли в Крым по приглашению «Русской общины полуострова». Визит приурочен к 363-й годовщине Переяславской Рады, 18 января Захарченко и Плотницкий посетили приуроченное к этому событию мероприятие в Симферополе.