Савченко: я никогда не скажу, что надо сдавать территории Украины

Народный депутат Украины Надежда Савченко 18 января прокомментировала свои заявления об аннексированном Россией Крыме.

«Я никогда не изменяла Украине. Я никогда не скажу, что надо сдавать наши территории, просто я буду думать, как это можно сделать реально, а не просто обещать и не исполнить. Я боролась за каждого нашего пленного, потому что я прошла этот путь. Я ни в коем случае не хочу подвергнуть опасности кого-то из наших людей. И я буду защищать, и буду бороться всеми возможными методами за каждого украинца и за нашу украинскую землю», – сказала она.

Накануне депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что Украина не вернет мирно Донбасс, не отложив на время вопрос Крыма. Это заявление вызвало волну критики.

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует Верховной Раде Украины исключить народного депутата Надежду Савченко из состава комитета. Соответствующее решение приняли 18 января на заседании комитета.

Также председатель комитета Сергей Пашинский призвал Генеральную прокуратуру дать правовую оценку действиям Савченко.

В декабре прошлого года группа народных депутатов уже предлагала исключить Савченко из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. С этой инициативой депутаты выступили после того, как стало известно, что Савченко 7 декабря 2016 года тайно посетила Минск, где встретилась с главарями группировок «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницкий. Впоследствии Савченко объяснила, что эта встреча имела целью усилить «минский формат» мирных переговоров по Донбассу и сделать его более действенным. Тогда решение об исключении Савченко из комитета обороны не приняли.

Согласно регламенту, отзыв члена комитета осуществляется путем принятия соответствующего постановления Верховной Рады.