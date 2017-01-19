Радио Крым.Реалии: Украина и Россия в суде ООН. Битва за Крым

В утреннем эфире Радио Крым.Реалии 19 января говорят о судебном иске Украины против России в Международном суде ООН. Украина обвиняет Россию в нарушении международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации в аннексированном Крыму. Почему Украина обратилась в суд только сейчас? Как долго будет длиться рассмотрение дела?

На эти вопросы ответит юрист-международник Борис Бабин и политолог, эксперт по вопросам международной политики Александр Палий. Ведущий – Сергей Громенко.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.