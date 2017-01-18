Керченская переправа прекратила работу из-за шторма

Керченская паромная переправа остановила движение паромов из-за ухудшения погодных условий. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе предприятия ООО «Морская дирекция» – официального перевозчика переправы.

В Крыму 18 января объявлено штормовое предупреждение, ожидается усиление северо-восточного ветра до 25 метров в секунду.

На протяжении трех дней в Крыму сохраняется штормовое предупреждение, в связи с прохождением над территорией полуострова холодного фронта.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.