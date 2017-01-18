России нельзя доверять – ставленница Трампа в ООН

Назначенная избранным президентом США послом в ООН Никки Хейли заявила, что Россия не может иметь доверия и должна предпринять «позитивные действия» прежде чем Вашингтон отменит санкции против Москвы.

18 января на слушании в комитете по иностранным делам Сената, который рассматривает ее утверждение, губернатор Южной Каролины Хейли отметила, что Россия пытается «демонстрировать мускулы».

«Не думаю, что мы можем им доверять», – заявила Хейли.

В случае одобрения ее кандидатуры Сенатом, Никки Хейли заменит на посту посла США в ООН Саманту Пауэр, которая резко критикует Россию за аннексию украинского Крыма, агрессию на Донбассе и поддержку Москвой режима сирийского президента Башара аль-Асада.

44-летняя Никки Хейли является дочерью мигрантов из Индии.

Во время праймериз республиканцев Никки Хейли критиковала Дональда Трампа за высказывания в отношении мигрантов. Она поддерживала его соперников на первичных выборах, но затем объявила, что будет голосовать за Трампа.