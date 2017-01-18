Турция занимает принципиальную позицию по Крыму – украинский посол

Турция «четко и последовательно» поддерживает территориальную целостность Украины, заявил на брифинге 18 января посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Он напомнил, что Турецкая Республика занимает принципиальную позицию по крымскому вопросу.

«Что особенно важно, это стратегическое партнерство подкреплено конкретными действиями. Последний пример – когда Турция выступила соавтором резолюции, в которой впервые Россия названа агрессором, в которой также определено, что территория Крыма – это оккупированная территория»,– сказал украинский посол.

17 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с группой преподавателей вузов Анкары заявил, что позиция Анкары по вопросу Крыма остается неизменной. По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, нормализация отношений Турции и России не означает изменения позиции страны по крымскому вопросу.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».