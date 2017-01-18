Президент США Барак Обама призвал не путать причины, по которым были введены санкции против России, напомнив, что их ввели из-за нарушения территориальной целостности Украины.

«Санкции были введены не из-за вопроса о ядерном оружии, а потому, что Россия силой нарушила независимость и суверенитет Украины. Это было не наше решение, с этим соглашалось международное сообщество. Россия продолжает оккупировать территорию Украины. Я сказал россиянам, что как только они прекратят делать это, санкции будут отменены», – заявил Барак Обама 18 января на итоговой пресс-конференции в Вашингтоне.

«Мы должны позаботиться о том, чтобы не путали понятия, почему эти санкции были введены с рядом других вопросов», – подчеркнул Барак Обама.

Трансляция «Голос Америки»

В интервью западным СМИ, опубликованном 15 января, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что может предложить отмену некоторых экономических санкций в отношении России в обмен на соглашение с российским президентом Владимиром Путиным о сокращении Москвой ядерных вооружений.

Дональд Трамп, который вступает в должность 45-го президента США 20 января, неоднократно заявлял о желании улучшить отношения с Россией, одобрительно отзываясь о ее лидера Владимира Путина.

Запад ввел против России ряд санкций за аннексию украинского Крыма и агрессию на Донбассе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».