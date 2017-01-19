Ученые, изучающие ислам, спорят о действительности намаза, совершенного на «украденной земле»

Ученые ислама, ведут споры относительно того, принимается ли Всевышним намаз (молитва), совершенный на чужой, украденной, захваченной земле. Большинство из них считают, что он принимается. Но при этом они единогласны в том, что совершать молитву на такой территории нельзя. Так пояснил Крым.Реалии муфтий Духовного управления мусульман на территории материковой Украины Айдер Рустамов.

«Здесь важно отметить, что в любом случае обязанность каждого крымского татарина – ложиться и просыпаться с мыслью о том, что он сделал для того, чтобы освободить свою родину от оккупанта. И те, кто вынужден находиться за пределами Крыма, должны также задаваться этой мыслью. И когда наши сердца будут биться в унисон, тогда мы сможем добиться нашей заветной цели – освобождения от оккупанта... Молитва является столпом ислама, крымские татары обязаны молится. Тем более, что крымские татары находятся не на захваченной (ими – КР) территории, они находятся на своей родине, которую захватили», – пояснил положение Рустамов.

Вместе с тем, муфтий отметил, что на тех верующих, которые «содействуют оккупационным властям, работают с ними – бремя греха» и с ними «нужно говорить уже не о молитве, а о других вещах».

19 ноября 2016 года представители 14 религиозных крымскотатарских общин на съезде в Киеве создали муфтият. Муфтием был избран Айдер Рустамов, который возглавляет Комитет духовных ценностей мусульман при правлении Землячества крымских татар Киева. Участники съезда сформировали Совет улемов (ученых, обладающих знаниями религии), главой которого стал глава Ассоциации мусульман Украины Сулейман Хайруллаев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».