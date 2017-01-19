Порошенко уверен в продолжении сотрудничества Украины и США при президентстве Трампа

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что избранный президент США Дональд Трамп поддержит Украину в ее борьбе против российской агрессии. Об этом он заявил на экономическом саммите в Давосе 18 января в интервью западным СМИ, среди которых Wall Street Journal, Bloomberg и Reuters.

Порошенко, в частности, сказал, что повод для оптимизма дали ему произнесенные во время слушаний в Конгрессе заявления кандидатов, которых Трамп предлагает в свой кабинет.

«Мы имеем сильную поддержкой обеих партий. Я абсолютно уверен, что продолжение нашего сотрудничества с Соединенными Штатами будет очень эффективным», – отметил президент Украины.

Порошенко также сказал, что планирует посетить Вашингтон в феврале и надеется встретиться с Трампом. Он добавил, что уважает выбор американцев и «готов к работе с любыми лидерами».

Также в интервью Wall Street Journal Порошенко предупредил, что отмена санкций в отношении России была бы «опасной» для самих стран Запада.

«Мы не нуждаемся в иностранных солдатах или армии для защиты украинской территории. Мы сами это делаем. Но международная поддержка, включая санкции, является инструментом, который мотивирует Россию сесть за стол переговоров и создает стимул для вывода оккупационных войск», – приводит слова Порошенко официальный сайт главы украинского государства.

В интервью Reuters президент Украины добавил, что поддержка санкций Трампом показала бы, что Соединенные Штаты являются «опять большими» («great again»). Таким образом Порошенко апеллировал к главному лозунгу избирательной кампании 45-го президента США – «Make America great again» («Вернем величие Америки»).

В интервью западным СМИ, опубликованном 15 января, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что может предложить отмену некоторых экономических санкций в отношении России в обмен на соглашение с российским президентом Владимиром Путиным о сокращении Москвой ядерных вооружений.

Дональд Трамп, который вступает в должность 45-го президента США 20 января, неоднократно заявлял о желании улучшить отношения с Россией, одобрительно отзываясь о ее лидере Владимире Путине.

Запад ввел против России ряд санкций за аннексию украинского Крыма и агрессию на Донбассе. О причинах введения санкций своему преемнику напомнил на последней пресс-конференции в должности 44-й президент США Барак Обама.