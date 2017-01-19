«Крымская железная дорога» введет новый график движения пригородных поездов из-за увеличения скорости движения электричек до 100 км в час. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Новый график курсирования железнодорожного транспорта вводится в действие с 26 января 2017 года и предусматривает увеличение скорости движения электропоездов до 100 км в час», – говорится в сообщении.

В частности, как сообщается, согласно новому графику до 1 часа 50 минут сократится нахождение в пути электропоездов в направлениях Симферополь-Джанкой и Симферополь-Севастополь.

До этого сообщалось, что в Крыму продолжается капитальный ремонт железнодорожных путей по замене звеньевого пути на бесстыковые рельсовые плети, в результате чего скорость движения поездов будет увеличена до 120 км/ч.

В предприятии отмечают, что «укладка бесстыкового пути будет выполнена на перегонах Краснопартизанская-Ефремовская, Ефремовская-Элеваторная, Элеваторная-Пролетная, станциях Краснопартизанская, Ефремовская, Элеваторная».

26 марта 2014 года сообщалось о том, что подконтрольный Кремлю крымский парламент создал госпредприятие «Крымская железная дорога». В его управление перешло имущество предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих работу железнодорожного транспорта на территории полуострова.

Созданы три межотраслевых предприятия промышленного железнодорожного транспорта – Симферопольское, Джанкойское и Красноперекопское. В их состав была включена собственность одноименных филиалов «Киев-Днепровского межотраслевого предприятия промышленного железнодорожного транспорта».