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Трамп заявил, что вынужден использовать Twitter для распространения своих мыслей

Избранный президент США Дональд Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп

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Избранный президент США Дональд Трамп, который часто использует сеть микроблогов Twitter, заявил, что на самом деле не любит этот метод распространения своих мыслей.

Но, указал Трамп в интервью телеканалу Fox News 18 января, он будет продолжать использовать Twitter несколько раз в день, чтобы делать официальные заявления, а также личные комментарии, поскольку не доверяет средствам массовой информации.

«Я имею очень нечестные средства массовой информации, очень нечестную прессу. И это мой единственный способ, которым я могу противостоять», – отметил Трамп, который имеет более 20 миллионов читателей в сети Twitter.

Трамп также сказал Fox News, что передумал изымать корпункты нескольких средств информации из Белого дома из-за резкого протеста, который это намерение вызвало среди журналистов.

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