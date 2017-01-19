Трамп заявил, что вынужден использовать Twitter для распространения своих мыслей

Избранный президент США Дональд Трамп, который часто использует сеть микроблогов Twitter, заявил, что на самом деле не любит этот метод распространения своих мыслей.

Но, указал Трамп в интервью телеканалу Fox News 18 января, он будет продолжать использовать Twitter несколько раз в день, чтобы делать официальные заявления, а также личные комментарии, поскольку не доверяет средствам массовой информации.

«Я имею очень нечестные средства массовой информации, очень нечестную прессу. И это мой единственный способ, которым я могу противостоять», – отметил Трамп, который имеет более 20 миллионов читателей в сети Twitter.

Трамп также сказал Fox News, что передумал изымать корпункты нескольких средств информации из Белого дома из-за резкого протеста, который это намерение вызвало среди журналистов.