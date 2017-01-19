Международные санкции сильно влияют на российскую экономику, поскольку Россия уязвимая экспортно-ориентированная страна. Поэтому Москва не сможет игнорировать вердикт Международного суда ООН из-за угрозы новых ограничений. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал юрист Борис Бабин.

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«Отказ государства исполнять решение международных судов, как одно из последствий автоматически повлечет не те более-менее ритуальные санкции, а уже полный набор санкций на уровне Ирана после революции 1979 года. В данном случае нарушение международного права будет доказано. И уже государства могут развязать себе руки. Во всех третьих юрисдикциях, скажем так, не заинтересованных, эти решения будут признаваться, потому что никакая страна мира, уважающая себя, не пойдет на отрицание решений Международного суда ООН ради другой страны, даже союзники России», – сказал он.

Украина 16 января подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации. В МИД Украины подчеркивают, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих в Крыму, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».