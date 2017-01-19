Российская сторона сообщает о проведении первых совместных с Турцией авиаударов против группировки «Исламское государство» в Сирии, что является сигналом улучшения отношений между Москвой и Анкарой, которые поддерживают разные стороны в сирийском конфликте.

Представитель Минобороны России Сергей Рудской сообщил, что 9 российских самолетов и 8 турецких нанесли 18 января авиаудары по позициям исламистов в городе Аль-Баб, что в регионе Алеппо.

«Сегодня российская и сирийская авиации провели первую совместную операцию по нанесению авиаударов по позициям «Исламского государства» в пригороде Аль-Баб», – сказал Рудской.

Турецкие военные подтвердили совместные воздушные удары в этом регионе.

Отношения между Москвой и Анкарой ухудшились в 2015 году, когда турецкие военные сбили российский бомбардировщик на турецко-сирийской границе.

В Сирии Россия поддерживает режим сирийского президента Башара аль-Асада, тогда как Турция – повстанческие группы.