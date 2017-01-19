Решение о введении по отношению к России временных мер, направленных на предотвращение нарушений прав человека, может быть принято в ближайшие месяцы. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

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«Украина также обратилась в международный суд ООН с просьбой срочно принять временные меры, которые направленны на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны Российской Федерацией на протяжении рассмотрения дела по сути. По временным мерам решение может быть вынесено на протяжении месяца, возможно двух. Это, в принципе, не занимает много времени, но это тоже важный вопрос, которыйдолжен быть рассмотрен судом. Что касается рассмотрения дела по сути, то такие дела, как правило, в Международном суде рассматривают долго, несколько лет», – сказала Беца.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии Крым.Реалии заявил, что принятие Международным судом ООН временных мер, направленных по отношению к России для предотвращения нарушений прав человека, приведет к уменьшению репрессий на территории аннексированного Крыма.

Украина 16 января подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации. В МИД Украины подчеркивают, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих в Крыму, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».