Меркель, Олланд и Путин обсудили выполнение Минских договоренностей

Канцлер Германии Ангела Меркель и президенты Франции Франсуа Олланд и России Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили выполнение Минских договоренностей.

«Обсуждался ход реализации Минских договоренностей, в том числе с учетом итогов саммита в «нормандском формате» в Берлине 19 октября 2016 года. Высказано недовольство общей ситуацией в контексте урегулирования украинского кризиса. Констатировано обострение ситуации вдоль линии соприкосновения в Донбассе, а также недостаточная результативность работы в Трехсторонней Контактной группе», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля, опубликованном вечером 18 января.

«Лидеры согласились, что Германия, Франция, Россия и Украина будут продолжать искать мирное решение конфликта в «норманнском формате», – заявил Зайберт, которого цитирует Reuters.

Об этом в телефонном разговоре сообщила и французская сторона.

«Франсуа Олланд и Ангела Меркель сегодня с Владимиром Путиным заключили выполнение Минских договоренностей», – говорится в сообщении Елисейского дворца в Twitter.

16 января выполнения Минских договоренностей с Меркель и Олландом обсудил президент Украины Петр Порошенко.

Осенью прошлого года руководители государств «нормандского формата» – Украины, Германии, Франции и России – договорились, что главы МИД этих стран должны подготовить «дорожную карту», которая согласовала бы эту последовательность выполнения пунктов всех трех главных минских сделок: Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и Минского комплекса мероприятий от 12 февраля 2015 года. Руководители МИД во время заседания в «нормандском формате» не пришли к согласию при обсуждении «дорожной карты».

Киев, среди прочего, настаивает на том, что политические вопросы невозможно выполнять в решение вопросов безопасности. Москва же заявляет, что требует от Украины быстрого прогресса к политическим аспектам Минских соглашений – таких как местных выборов на этой территории и «амнистии» боевиков, – еще до решения безопасности и гуманитарных вопросов.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться российские «добровольцы».