Порошенко «не сомневается», что Украина вернет Крым

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что Украина вернет в свой состав аннексированный Россией Крым.

«У меня нет сомнений. Нет никаких сомнений, ведь это украинская территория, украинские люди. Это было грубое нарушение международного законодательства», – сказал он в интервью агентству Reuters в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, Украина использует механизм международных судов и международной юстиции. Порошенко напомнил, что недавно были представлены очередные иски в Международный суд (высшего судебного органа в системе ООН) в отношении терроризма и дискриминации со стороны России.

Ранее в этом месяце Украина подала иск против России в Международный суд, высшего судебного органа в системе ООН, что работает в Гааге. Среди обвинений – финансирование терроризма и дискриминация сообществ этнических украинцев и крымских татар на территории оккупированного Крыма. Министр иностранных дел Павел Климкин отмечает, что Украина имеет достаточно доказательств, чтобы доказать преступления России, однако процесс может затянуться на годы. Российская сторона отреагировала на иски: в заявлении говорится о том, что Украина не хочет идти на диалог, в то время, как в российском МИДе не видят оснований для иска, кроме политических интересов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций против Москвы. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».