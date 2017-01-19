При аккредитации крымских школ будет использоваться информация с их сайтов

В аннексированном Крыму при проведении процедуры аккредитации крымских школ на соответствие образовательным стандартам соседней России эксперты будут использовать информацию со школьных сайтов. Об этом сообщает подконтрольное Кремлю министерство образования, науки и молодежи Крыма.

В связи с этим министерство обязывает все крымские школы обеспечить ведение и полноценное наполнение своих официальных сайтов. Об этом говорится в письме министерства, разосланном всем руководителям образовательных учреждений аннексированного полуострова.

«Продолжают поступать обращения со стороны родителей обучающихся по вопросу необеспеченности образовательными организациями открытости и общедоступности информационных ресурсов, содержащих информацию об их деятельности», – говорится в письме министерства.

В министерстве напомнили об ответственности руководителей школ за обеспечение полноценного функционирования их официальных сайтов.

По информации министерства пятая часть школ Крыма еще не прошла процедуру лицензирования. На данный момент 80% школ имеют лицензии и более 60% школ находятся в процедуре аккредитации. 58% дошкольных учебных заведений, 34% учреждений дополнительного образования и 92% учреждений среднего профессионального образования уже имеют лицензии. На исправление замечаний Роспотребнадзора и приведение материально-технической базы к российским стандартам образовательным учреждениям, которые не получили лицензии, необходимо 1,5 млрд рублей.