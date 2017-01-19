Бабин: обращение властей Крыма в ООН – пиар для внутреннего употребления

Подготовленный подконтрольным Кремлю правительством Крыма проект резолюции ООН о нарушениях Украиной прав человека на полуострове до аннексии в 2014 году лишен смысла и нужен только для «внутреннего пользования». Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил юрист Борис Бабин.

«Давайте поговорим об этом на любом международном уровне. Не на уровне заявлений каких-то непонятных людей из Симферополя, а на уровне любой международной площадки. Пускай этот господин (Заур Смирнов – КР) приедет в ОБСЕ, например, и поговорит об этих вещах с кем-нибудь. Там у них все эти разговоры очень быстро заканчиваются, потому что там не только они присутствуют, но также присутствуют украинские правозащитники и иностранные правозащитники и представители государств-участников. Они начинают задавать вопросы и делать комментарии. Это (заявление о нарушениях прав человека в Крыму – КР) абсолютно для внутреннего пользования», – сказал Бабин

16 января 2017 года подконтрольный Кремлю председатель комитета межнациональных отношений и депортированных граждан полуострова Заур Смирнов в комментарии российским СМИзаявил, что крымское правительство подготовило проект резолюции в ООН о нарушениях прав человека в Крыму «в период, когда полуостров был частью Украины». На официальном сайте комитета отсутствует информация о подготовленном проекте резолюции.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».