Керченская паромная переправа возобновила работу

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Об этом 19 января сообщили в крымском главке МЧС.

Накануне вечером паромная переправа остановила перевозки из-за ухудшения погодных условий.

На протяжении трех дней в Крыму сохраняется штормовое предупреждение, в связи с прохождением над территорией полуострова холодного фронта.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.