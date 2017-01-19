Гололед – причина продления штормового предупреждения в Крыму

Штормовое предупреждение в Крыму продлено на сутки 19 января, как сообщает главное управление российского МЧС в Крыму, причина – гололед и сильный ветер.

По информации крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы северо-восточного ветра на территории полуострова достигнут 15-20 метров в секунду.

Спасатели напоминают о правилах безопасности: в домах необходимо плотно закрыть окна, на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, не оставляйте под карнизами и балконами автотранспорт, детские коляски.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров, перекрестки проезжать следует максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедится в отсутствии пешеходов.

На протяжении трех дней в Крыму сохраняется штормовое предупреждение, в связи с прохождением над территорией полуострова холодного фронта.