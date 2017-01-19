На въезде в Крым украинские пограничники обнаружили в авто 200 патронов

В контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» на админгранице с Крымом, погранслужба Украины обнаружила и изъяла 190 патронов к охотничьему оружию. Об этом 19 января сообщает пресс-служба ведомства.

«Для пересечения админграницы с аннексированным Крымом с материковой Украины прибыл автомобиль Mazda CX5 украинской регистрации. Управлял автомобилем 39-летний житель Запорожской области. Пограничники вместе с представителями фискальной службы провели осмотр автомобиля. Также в этот момент специально натренированная служебная собака Муссон сработал на салон автомобиля», – сообщает служба.

Охотничьи патроны калибра 5,6 мм правоохранители обнаружили в бардачке, все они были изъяты в установленном порядке.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Крым объявлен временно оккупированной территорией.