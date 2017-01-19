У здания администрации президента России в Москве во время одиночных пикетов против дела «Кировлес», по которому проходит оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, полиция задержала двух активистов – Николая Касьяна и Алексея Туровского. Об этом сообщил руководитель московского отделения Партии прогресса Николай Ляскин.

По его данным, задержанных доставили в отделение полиции, где у них забрали паспорта и телефоны.

Ляскин уточнил, что после задержания пикет продолжился.

Рассмотрение дела «Кировлес» происходит в городском суде российского Кирова. В середине декабря Московский городской суд отменил решение Никулинского суда, который постановил взыскать с Алексея Навального, Петра Офицерова и Вячеслава Опалева 16 миллионов рублей по иску компании «Кировлес».

В 2013 году Навальный и Офицеров были приговорены к условным срокам в этом деле. По версии обвинения, они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, что нанесло ущерб бюджету Кировской области в размере 16 миллионов рублей.

Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело на новое рассмотрение.