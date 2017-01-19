В Турции арестовали двух подозреваемых по делу об убийстве посла России

Турецкие власти арестовали двух подозреваемых, в том числе сотрудника полиции, в связи с убийством посла России Андрея Карлова.

Суд в Анкаре 19 января принял решение об аресте двух подозреваемых: сотрудника полиции Серчана Басера и продавца Энеса Асима Силина. Еще двум подозреваемым суд приказал не покидать город на время проведения расследования.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападение совершил 22-летний турецкий полицейский Мевлют Алтинташ. Во время стрельбы он выкрикивал обвинения в адрес России за ее действия в Сирии. Нападающего вскоре застрелила полиция. Россия и Турция проводят расследование убийства вместе.

Россия и Турция поддерживают противоположные стороны в войне в Сирии, но их двусторонние отношения существенно улучшились после вспышки напряженности, возникшей из-за того, что турецкие самолеты сбили российский военный самолет вблизи турецко-сирийской границы в ноябре 2015 года.