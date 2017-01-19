Крещение в Севастополе: освящение морской воды, массовое купание, крестный ход

Торжественные службы в храмах, молебны, крестный ход, освящение морской воды и массовое купание у берегов Черного моря – так традиционно проходит церковный праздник Крещения Христа в Севастополе. В этом году жители города прошли ходой сразу в нескольких местах – в Херсонесе, Казачьей бухте, Балаклаве, на Северной стороне города, на Радиогорке, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По территории заповедника «Херсонес Таврический», где Владимирский собор традиционно собирает верующих, прошел короткий крестный ход – до берега Карантинной бухты. В предыдущие годы крестный ход шел в другом направлении – до раскопок Уваровской базилики и бывшей крещальни Херсонесского монастыря. По словам сотрудников МЧС России, новое место в Карантинной бухте выбрано благодаря пологому склону и отсутствию скалистых берегов, там легче оказывать помощь купающимся. Во всех установленных местах для окунания в воду дежурили сотрудники полиции и скорой медицинской помощи. Службы МЧС установили палатки для переодевания и обогрева.

В бухте Омега служители Свято-Никольского храма угощали бесплатно чаем из самоваров, сообщает корреспондент.

По оценкам местных жителей, купающихся на крещение стало меньше, чем в прошлые годы. Севастопольцы вспомнили 2011-2013 годы, когда окунаться в море рядом со знаменитой Уваровской базиликой приходили и целыми отделениями политических партий.

Праздничные мероприятия с купанием в Черном море в честь дня Крещения Господня прошли и в Ялте. Несмотря на резкое похолодание, которое пришло на полуостров в тот день, ялтинцы не изменили традиции крещенских купаний в море.

Крещение Господне или Богоявление является третьим и завершающим праздником рождественско-новогоднего цикла, который православные и греко-католики отмечают ежегодно 19 января. В народе этот праздник называют еще Иордана, где крестился Иисус Христос. Верующие приветствуются словами: «Христос крестится», а отвечают – «в реке Иордане».