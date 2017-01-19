Президент Украины Петр Порошенко призвал президента Международного комитета Красного Креста Петера Маурера способствовать освобождению украинских заложников в Крыму, на Донбассе и в тюрьмах России.

Он также призвал Красный Крест активно защищать права украинцев в аннексированном Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, во время встречи в Давосе собеседники обсудили широкий спектр вопросов, связанных с предоставлением гуманитарной помощи, в том числе на неподконтрольных территориях. Они подчеркнули важность беспрепятственного доступа МККК к оккупированным территориям для проведения гуманитарной миссии.

Петер Маурер отметил, что он предан работе по оказанию помощи украинцам.

Стороны договорились о визите президента Международного комитета Красного Креста в Украину в ближайшее время.

После аннексии Крыма Россией на полуострове участились обыски в домах крымских татар, мечетях, людей преследуют по религиозным мотивам, отмечают представители Меджлиса и правозащитники. Однако российские власти полуострова и Кремль это отрицают.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».