В России могут продлить арест блогеру за охоту на покемонов в храме

Суд в российском Екатеринбурге в четверг 19 января решает вопрос продлении на два месяца ареста блогера Руслана Соколовского, обвиненного в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти из-за видео про «ловлю покемонов» в храме.

Заседание проходит в закрытом режиме по ходатайству прокурора.

Перед началом заседания Соколовский сообщил журналистам, что у него «нет особенных претензий» к работникам СИЗО, в котором он находится, хотя с ними и возникают регулярные «трения». Об этом сообщает портал Ura.ru.

Также блогер, отвечая на вопрос о предъявленных ему обвинениях, назвал еще одну статью – «оборот специальных технических средств для негласного получения информации». Это может означать, что его обвиняют в хранении ручки с видеокамерой, найденной у него в квартире, передает издание.

В конце декабря сообщалось, что на Соколовского оказывают давление работники российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Его сочли склонным к суициду и поставили на профучет по экстремизму.

Руслан Соколовский был арестован в начале сентября вскоре после того, как опубликовал в социальных сетях видео, на котором он играет в Pokemon Go на смартфоне, в том числе в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Спустя несколько дней мера пресечения Соколовскому была заменена на домашний арест. Однако 28 октября видеоблогер был вновь отправлен в СИЗО из-за нарушений правил домашнего ареста.