Янукович хочет «международного расследования» расстрелов на Майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявляет, что собирается требовать от международных организаций и правительств иностранных государств расследовать гибель людей на площади Независимости в Киеве зимой 2014 года.

«Поскольку за три года украинское следствие не решилось дать правдивый ответ на вопрос «кто расстреливал людей?», я обращусь к международным организациям и иностранным государствам с требованием провести международное независимое расследование этой трагедии», – заявил Янукович в интервью российскому «РИА Новости».

По словам экс-президента, за три года Генпрокуратура Украины «не предоставила обществу ни одного доказательства» его вины в деле о расстрелах на Майдане. «Сегодня уже многие понимают, кому на самом деле были выгодны расстрелы на Майдане, и кто за ними стоит», – сказал Янукович.

20 января Печерский райсуд Киева должен рассмотреть ходатайство ГПУ относительно заочного досудебного расследования по делу об обвинении Януковича в государственной измене.

В конце ноября 2016 года Янукович как свидетель давал показания в формате видеосвязи из российского Ростова по делу о пяти бывших бойцах спецподразделения «Беркут», обвиняемых в убийствах на Майдане. Тогда генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил текст подозрения Януковича в государственной измене.

Впоследствии в ГПУ уточнили, что Виктор Янукович является официально подозреваемым в государственной измене с 28 ноября прошлого года. В то же время защита Януковича заявляет, что 28 ноября подозрение было объявлено с нарушением законодательства.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности, о превышении им полномочий с ноября 2013 года по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти 2010 года. Ни одно из этих производств не рассматривается в судах по существу.

Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на площади Независимости в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России.