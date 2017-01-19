Радио Крым.Реалии. «КрымНаш» по-французски. Почему Ле Пен признает аннексию Крыма

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии 19 января говорят про обещание лидера французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен признать аннексию Крыма после победы на президентских выборах.

Почему партия Марин Ле Пен заигрывает с Кремлем в вопросе признания аннексированной территории и как это может повлиять на архитектуру европейской безопасности? На эти вопросы ответят международный обозреватель издания Liga.net Георгий Эрман и аналитик украинского Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. Ведущий программы – Александр Голубов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.