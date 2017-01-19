Шойгу представил руководителя Южного военного округа – бывшего главу российской группировки в Сирии

В российском Ростове-на-Дону 19 января состоялась церемония представления руководящему составу Южного военного округа, в состав которого Кремль включил и аннексированный Крым, нового командующего войсками округа. Им стал генерал-полковник Александр Дворников, который до этого возглавлял российскую группировку войск в Сирии, сообщается на сайте Минобороны России.

Шойгу отметил заслуги Дворникова в организации действий российской группировки в Сирии.

«Александр Дворников зарекомендовал себя грамотным военачальником с широким оперативным мышлением, умеющим добиваться эффективного выполнения поставленных задач», – сказал Шойгу.

Освобожденный от должности экс-командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Галкин назначен помощником Министра обороны России.

Александр Дворников командовал группировкой Вооруженных сил России в Сирии с сентября 2015 года. До этого времени занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Центрального военного округа России.

28 июля 2016 года президент России Владимир Путин присоединил к Южному федеральному округу аннексированный Крым, лишив его статуса Крымского федерального округа.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».