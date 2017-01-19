В Тегеране рухнуло высотное здание, под завалами – десятки пожарных

Власти столицы Ирана, Тегерана, сообщают, что в момент падения многоэтажного здания в центре города внутри могли находиться до 25 пожарных. Об этом сообщил мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф государственному телевидению.

Председатель чрезвычайной медицинской службы Пир-Хоссейн Коливанд сообщил агентству IRNA, что судьба пожарных, которые находятся под завалами, неизвестна, есть опасения, что они могли погибнуть.

Высотное здание в центре Тегерана загорелось утром 19 января и вскоре упало. По сообщениям, из 17-этажного здания эвакуировали людей, полиция заблокировала улицы вокруг после того, как утром 19 января в доме вспыхнул пожар. После нескольких часов работы пожарных дом рухнул.

Государственное телевидение Ирана ранее сообщило о 38 раненых, которых доставили в больницу и большинство из которых впоследствии выписали. Агентство IRNA сообщило, что 45 пожарных были ранены.

О причинах пожара пока не сообщается. Представитель пожарных заявил, что это могло произойти из-за нарушения правил безопасности.

Здание, построенное в начале 1960-х, было одной из первых высоток Тегерана. Здесь были расположены торговый центр и мастерские одежды.