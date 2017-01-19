Суд в России продлил арест обвиняемого в ловле покемонов в храме

В России 19 января Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение продлить до 22 февраля ареста блогера Руслана Соколовского, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих в связи с появлением в его блоге видеозаписи акции с ловлей покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. Как сообщает корреспондент Znak.com, суд удовлетворил ходатайство следствия.

Заседание суда проходило без присутствия средств массовой информации, на чем настояла российская прокуратура.

Соколовский обвиняется в экстремизме и оскорблении чувств верующих после того, как опубликовал в своем видеоблоге ролик, как он ловит покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.

Соколовский был взят под стражу, но адвокатам удалось добиться смягчения меры пресечения – с ареста на домашний арест. В октябре мера пресечения была изменена на арест из-за нарушения Соколовским условий домашнего ареста. К нему в квартиру пришла его девушка, чтобы поздравить с днем рождения.