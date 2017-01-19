Каждый десятый россиянин подвергался насилию в семье – опрос

Десять процентов россиян (каждый десятый) лично столкнулись со случаями побоев в семье, треть жителей России (33%) рассказывают, что подобные случаи бывали в семьях их знакомых. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) об отношении россиян к проблеме насилия в семье.

При этом 19% россиян допускают применение физической силы в отношении мужей/жен/детей, 79% осуждают такие действия.

По данным опроса, большинство россиян уверены, что государство должно применять санкции к людям, совершающим насилие в семье. Наиболее адекватным наказанием считают исправительные работы (25%). Штраф выбирают 13% опрошенных. Есть и те, кто предлагает в качестве наказания заключение под стражу: арест на 15 суток (16%) или тюремный срок (условный – 6% или реальный – 10%).

«Как правило, страдающие от побоев не стремятся непременно привлечь обидчика к ответственности по всей строгости закона, а надеются на нормализацию отношений в семье. Временная изоляция дебошира, привлечение его к общественным работам – те меры, которые не окажут серьезного влияния на судьбу распускающего руки, однако позволят в случае необходимости защитить членов семьи от жестокого обращения», – прокомментировала данные директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова.

Идея смягчения наказания (перевод из разряда уголовных в административные преступления) для лиц, совершивших подобное преступление впервые, нашла поддержку более чем у половины россиян (59%). Выступают против такого подхода 33% респондентов.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 13-15 января 2017 года. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.

Международная правозащитная организация Amnesty International 19 января призвала российских парламентариев не принимать закон о декриминализации избиения в семье. В заявлении организации говорится, что в случае принятия законопроекта жертвы домашнего насилия останутся без защиты, а их обидчики смогут избежать наказания.