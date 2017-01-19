Власти Крыма и банк РНКБ подписали соглашение о сотрудничестве

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма заключило соглашение о сотрудничестве с РНКБ Банком, сообщает 19 января пресс-служба крымского правительства.

Как сообщается, документ предусматривает «стратегическое партнерство и долгосрочное сотрудничество с целью решения задач социально-экономического развития Крыма и содействия стабильному функционированию банковской системы региона».

Российский глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя подписание соглашения, отметил, что в Крыму используются «не все банковские продукты, которые представлены на территории Российской Федерации».

«Имеется план действий, как в этом году постараться адаптировать данные программы на территории полуострова. Уверен, что наше сотрудничество и подписание соглашения откроет новый этап в развитии банковской системы на территории Крыма», – сказал Аксенов.

По словам главы Совета директоров Российского национального коммерческого банка Михаила Якунина, с начала 2016 года банк стал 100% государственным и активно включился в развитие экономики Крыма.

«За этот год объем бизнеса и кредитного портфеля банка вырос более чем в 2 раза. Мы активно кредитуем малый, средний бизнес, инфраструктурные проекты, ключевые для региона, в том числе строительство нового пассажирского терминала симферопольского аэропорта. Также активно работаем с физическими лицами – в прошлом году выпустили 850 тысяч карт «Мир», которые пользуются большим успехом и популярностью среди населения», – сказал представитель банка.

В середине января 2016 года акционерное общество «Российский национальный коммерческий банк» (РНКБ) перешло в собственность российского государства в лице «Росимущества».

РНКБ – системообразующий банк Крыма, который был создан после аннексии Крыма Россией и разместился в здании украинского ПриватБанка. На полуострове открыты 211 его отделений. Банк обслуживает более 1,2 млн физлиц и 37 тыс. корпоративных клиентов. РНКБ включен в санкционный список США, которые не признают аннексию Крыма.