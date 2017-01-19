Ямы на дорогах Крыма теперь можно увидеть на интерактивной карте

В Крыму сообщают о старте проекта Службы автомобильных дорог полуострова – работает интерактивная карта дорожных ям. Как сообщается, на карте каждый желающий может увидеть проблемные места на дорогах полуострова, отремонтированные участки и сообщить о существующих повреждениях дорожного полотна.

«Карта составляется по результатам анализа телефонных звонков граждан, поступающих на горячую телефонную линию учреждения, и по результатам обследования дорог регионального и межмуниципального значения», – информирует сайт ведомства.

Пока на карте отмечены 52 проблемные точки.

Накануне аналогичная карта была создана для фиксации ям на дорогах Симферополя.

По сообщению подконтрольного Кремлю главы городской администрации Симферополя Геннадия Бахарева, только в Симферополе более 80 улиц, общей площадью в 89,9 тысяч квадратных метров, требуют ремонта после морозов.