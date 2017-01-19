Аксенов ждет от РНКБ-банка «дешевых длинных денег»

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов на встрече с руководством банка РНКБ 19 января отметил проблему в сфере кредитования на полуострове.Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

По словам Аксенова, в Крыму остро стоит вопрос ипотечного кредитования. «Ставки должны быть не выше 11%. Такая задача стоит перед РНКБ и «Генбанком». Столкнем с мертвой точки ипотеку – будет развиваться строительство и расти экономика. Кроме того, крымским предпринимателям – малому и среднему бизнесу – нужны продукты, которые позволят на старте привлекать ресурсы и иметь определенные дальнейшие возможности», – сказал Аксенов.

Он добавил, что «даже самые успешные страны и предприятия все равно живут за счет заемных средств».

«Без дешевых «длинных» денег ни одна экономика не работает. Без банковской системы мы двигаться не сможем», – подчеркнул Аксенов.

По словам подконтрольного Кремлю министра экономического развития Крыма Андрея Мельникова, власти полуострова обсудили порядок реализации соглашения с банком РНКБ. «Ипотека, вы абсолютно правы, это наш основной фокус», – сказал Мельников.

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма 19 января заключило соглашение о сотрудничестве с РНКБ Банком.