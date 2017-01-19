Порошенко напомнил генсекретарю ООН о нарушении прав человека в Крыму и на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко призвал генсекретаря ООН Антониу Гуттереша «обратить больше внимания на нарушения прав человека в оккупированных Крыму и Донбассе».

Как сообщает пресс-служба Администрации президента Украины 19 января, Порошенко выразил надежду, что в качестве генсекретаря ООН Антониу Гуттереш будет твердо отстаивать базовые цели и принципы устава ООН, прежде всего уважение к территориальной целостности и суверенитету независимых государств.

Согласно сообщению, во время встречи Порошенко и Гуттереш обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ООН, в том числе с учетом членства Украины в Совете Безопасности, а также скоординировали позиции в преддверии председательства Украины в Совете безопасности ООН в феврале 2017 года.

16 января Украина подала иск в Международный суд, высший судебный орган в структуре ООН, о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации. Как сообщили в Международном суде, Украина просит ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений со стороны России в ходе рассмотрения дела по существу, в частности, Россия должна воздерживаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию, осуществлять надлежащий контроль за рубежом, чтобы предотвратить дальнейшее финансирование терроризма, в том числе поставки оружия на территорию Украины.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».