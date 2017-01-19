В России активисты требовали прекратить преследование адвоката крымских татар Полозова

В России активисты бессрочной акции «Стратегия-18» вышли на Невский проспект в Санкт-Петербурге 18 января с требованием прекратить преследование адвоката Николая Полозова и стремлением поддержать крымских татар.

«Адвокат Николай Полозов продолжает подвергаться давлению со стороны крымских спецслужб, и надеемся услышать от его коллег правовую оценку действий власти в отношении него. Мы требуем от власти Российской Федерации прекратить преследование Полозова и устранить созданные ею препятствия для деятельности адвокатов и правозащитников в Крыму», – публикуют активисты свое обращение в Фейсбуке.

Своей ежемесячной акцией неравнодушные россияне напоминают о положении с правами человека в Крыму.

«Мы продолжили бессрочную акцию «Стратегия-18», которая будет проводиться в нашем городе по 18-ым числам ежемесячно. Выбор даты связан с началом депортации крымских татар в 1944 году. Этим мы хотим указать на то, что политика, проводимая в Крыму оккупационной российской властью с 2014 года, продолжает преступления сталинской диктатуры в отношении крымских татар», – говорят о своей позиции участники группы.

Впервые организаторы акции вышли на одиночные пикеты в ноябре 2016 года.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действия российской правоохранительной системы в Крыму, правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле 26 февраля».

После аннексии Крыма Россией, крымские татары не признали российскую власть на территории полуострова, что вызвало существенное давление со стороны нынешних властей Крыма и российских силовых ведомств. Мировое сообщество выступает в защиту прав человека в Крыму, от России требуют обеспечения прав и свобод на территории полуострова.

В Крыму продолжается ряд судебных разбирательств, проходят обыски в домах и задержания представителей крымскотатарского народа. Такие действия российских властей в Крыму правозащитники называют «политически мотивированными».

20 марта 2014 года Верховная Рада признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата.

Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.