США и Россия не смогут договориться об обмене «Крым на Донбасс» – эксперт

Избранный президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин не смогут договориться об обмене в формате «Крым на Донбасс». Об этом в эфире Радио Донбас.Реалии заявил эксперт-международник, глава правления благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.

«Основа политики по Крыму может быть и должна закладываться исключительно Украиной. И в принципе от того, как себя будут вести иностранные государства, в том числе и которые могут помогать нам... Это может или отложить решение этого вопроса, так как его видит Украина во времени, но не может изменить нашей позиции. Здесь определяющая позиция Украины», – сказал Яременко.

Дональд Трамп, который вступает в должность 45-го президента США 20 января, неоднократно заявлял о желании улучшить отношения с Россией, одобрительно отзываясь о ее лидере Владимира Путина.

17 января народный депутат Украины Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что Украина не вернет мирно Донбасс, не отложив на время вопрос Крыма. Это заявление вызвало волну критики.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».