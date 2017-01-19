Russia Today жалуется на блокировку в Фейсбуке, Роскомнадзор грозит ответными мерами

Российской государственный телеканал RT (Russia Today) объявил о блокировке его странице в Фейсбуке. Власти России 19 января предупредили, что примут ответные меры в отношении базирующихся в США СМИ и социальных сетей, если российскому государственному телеканалу RT ограничат доступ в соцсети.

Соответствующее заявление сделал 19 января глава Роскомнадзора Александр Жаров.

При этом в России не поясняют, о каких именно мерах может идти речь.

Накануне российский телеканал RT пожаловался на блокировку его страницы в Фейсбуке, которая, по сообщению, пришлась на то время, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.

RT возложил частичную вину за это на телеканал Current Time («Настоящее время»), однако в редакции отвергают все обвинения.

В Фейсбуке позднее 19 января заявили, что доступ RT в социальной сети был полностью восстановлен. Представитель Фейсбука сообщил, что «пока еще необъяснимый блэкаут» длился около 20 часов, и что в компании рассматривают причины этого.