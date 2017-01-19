Во время авиаударов в Ливии убиты 80 исламистов – Пентагон

Пентагон сообщает о более 80 убитых боевиков группировки «Исламское государство» в Ливии во время воздушных ударов американской авиации по лагерям исламистов.

Министр обороны США Эштон Картер заявил 19 января, что многие из погибших связаны с нападениями в Европе.

«Эти люди точно планировали нападения в Европе, а многие из них связаны с уже совершенными нападениями в Европе», – отметил Картер.

Ранее в четверг представитель Пентагона Петер Кук сообщил, что в течение ночи были нанесены удары по исламистам, которые бежали из ранее контролируемого ими города Сирт, освобожденногов 2016 году ливийской армией при поддержке авиаударов США.

По словам Кука, военные начали очистку территории лагерей в 45 километрах от Сирта.

В Пентагоне отмечают, что президент США Барак Обама дал согласие на бомбардировку, которая состоялось в координации с ливийскими властями.