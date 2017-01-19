В России на антифашистском шествии задержали семь человек

В столице России Москве 19 января на антифашистском шествии были задержаны 7 человек. По сведениям портала «ОВД-Инфо», сотрудники полиции не представились и не назвали причину задержания.

Всего в московской акции в память об убитых 8 лет назад адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой приняли участие более 500 человек, сообщил «Интерфаксу» один из организаторов, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.

Согласованное с властями антифашистское шествие прошло от Тверского бульвара до улицы Пречистенка, где его участники возложили цветы на месте убийства. Многие несли в руках плакаты «Помнить – значить бороться!», «Демократия и нацизм несовместимы», «Долой ксенофобию!».

В российском Петербурге был задержан один из участников аналогичных акций, 76-летний Игорь Андреев. Его обвинили в нарушении правил проведения публичных мероприятий, потому что во время одиночного пикета он ходил, а не стоял.

В Мурманске полиция отпустила всех десятерых задержанных в четверг участников акции в память о Маркелове и Бабуровой. Составлен один протокол.

Адвокат Станислав Маркелов вел дела, связанные с нарушением прав человека сотрудниками силовых структур в Чечне, а также защищал антифашистов. Журналистка Анастасия Бабурова занималась неформальными молодежными движениями, в том числе неонацистскими.