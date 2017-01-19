Два кандидата на пост главы Франции не поддержат аннексию Крыма – эксперт

Кандидат в президенты Франции от партии «Союз за народное движение» Франсуа Фийон в случае своего избрания не поддержит аннексию Крыма Россией. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал международный обозреватель издания Liga.net Георгий Эрман.

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«Есть разные факты, многочисленные его встречи с Владимиром Путиным, его заявления, на которых он говорил, что не признает аннексию Крыма Россией. Поэтому если он станет президентом, то не будет юридически признавать Крым российской территорией, но это никак не скажется на его политике сотрудничества с Россией», – сказал Эрман.

По словам эксперта, еще один кандидат в президенты Франции – экс-министр экономики, промышленности и цифровых дел страны Эммануэль Макрон – наиболее «удачный вариант» для Украины.

«Это, пожалуй, единственный политик, которого можно считать Украине договороспособным во Франции, потому что он отстаивает во Франции западные, либеральные ценности, он популярен у молодежи и постепенно набирает очки в этой президентской кампании», – резюмировал Эрман.

Эксперт уверен, что высказывания кандидата в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен о признании аннексии Крыма потеряют для нее актуальность в случае выигрыша в выборах.

«То, что она говорила три года назад после псевдореферендума в Крыму, она и продолжает говорить. Ясно, что отношений между Украиной и Францией в случае ее победы на выборах не будет, но эта победа пока маловероятна. Если будет победа Ле Пен, то, скорее всего, Франции придется столкнуться с огромным количество внутренних проблем, и Франции будет явно не до Крыма», – считает Эрман.

Кандидат в президенты Франции от правоконсервативной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен намерена признать аннексированный Крым российской территорией в случае своей победы на выборах. Об этом она сообщила в интервью российским СМИ 17 января.

Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение высказываниями Ле Пен. В украинском ведомстве заявляют, что утверждения такого рода «являются ничтожными как с исторической, так и с правовой точек зрения».