Аксенов намерен защитить крымчан от продукции с пальмовым маслом

Глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов сообщил о намерении крымских властей защитить местных сельхозпроизводителей на рынках сбыта, а также потребителей сельскохозяйственной продукции. Об этом Аксенов написал в Фейсбуке 19 января.

«Нельзя допустить на территории республики Крым продажи продукции, которая содержит пальмовое масло. Эта продукция должна соответствующим образом сертифицироваться и маркироваться. Необходимо указывать, что это не молоко, а молочный напиток», – отметил он.

По мнению Аксенова, крымские продовольственные продукты лучшего качества, чем в регионах соседней России.

«Наша задача – сохранить уровень качества и обеспечить максимальную доступность потребителя к крымской продукции. Все меры в части защиты нашего рынка должны быть приняты», – отметил Аксенов.

Сокращение поголовья коров и прекращение поставок молочного сырья с материковой Украины привели к снижению производства молочной продукции на полуострове в среднем на 30%. Так, по итогам 11 месяцев 2016 года производство молока упало на 28%, масла сливочного – на 33%, сметаны – на 36%, а кефира – на 40% в сравнении с 2015 годом.