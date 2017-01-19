Возможная победа кандидата в президенты Франции от правоконсервативной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен расшатает отношения Евросоюза с США, отодвинув проблему аннексии Крыма на второй план. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии рассказал аналитик украинского Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

«Гипотетический триумф Марин Ле Пен на выборах весной этого года если произойдет, то Крым не будет самой главной проблемой Европейского Союза. У них будет самой главной проблемой Марин Ле Пен. Это будет опасно не только для Евросоюза, но и для трансатлантических отношений, отношений Франции, ЕС с Соединенными Штатами. От такой гипотетической возможности мир вздрогнет еще сильнее, чем от победы Трампа», – сказал Горбач.

Кандидат в президенты Франции от правоконсервативной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен намерена признать аннексированный Крым российской территорией в случае своей победы на выборах. Об этом она сообщила в интервью российским СМИ 17 января.

Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение высказываниями Ле Пен. В украинском ведомстве заявляют, что утверждения такого рода «являются ничтожными как с исторической, так и с правовой точек зрения».