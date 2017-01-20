В Крыму рапортуют о выполнении заказов для Минобороны России на сумму 21 млрд рублей

Крымские промышленные предприятия в 2016 году выполнили работы по гособоронзаказу на сумму 21 млрд рублей. Об этом сообщил глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов в Фейсбуке вечером 19 января.

По его словам, еще 8,5 млрд рублей законтрактовано на нынешний год.

Аксенов отметил, что крымское министерство промышленной политики «ведет активную работу во время текущей контрактной кампании, которая будет длиться на протяжении первого квартала и прогнозирует объем заказов в оборонном комплексе не меньший, чем в прошлом году».

«Министерство должно отслеживать всю информацию, которая появляется, и в ручном режиме координировать деятельность некоторых крымских промышленных предприятий, которые могут упустить потенциальный заказ», – добавил российский глава Крыма.

По данным Крымстата индекс промышленного производства в Крыму за 11 месяцев 2016-го составил 107% относительного аналогичного периода прошлого года. Однако большую часть этого прироста обеспечивает производство и распределение газа, электричества и воды (170% к предыдущему году), а также добывающая сфера. Промышленное производство в Крыму не показывает роста. По итогам 2013 года в АР Крым было реализовано промышленной продукции и услуг на сумму в 3,3 млрд долларов США, а по итогам 11 месяцев 2016 года – всего на 160 млн долларов США (в 20,6 раз меньше).