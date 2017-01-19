На марше памяти в Киеве между активистами и правоохранителями произошла потасовка

Между активистами «Организации украинских националистов», «Правого сектора» и «Белого молота», которые в центре Киева 19 января проводили марш в память о событиях Революции достоинства, и правоохранителями произошла потасовка.

Как сообщает корреспондент Радiо Свобода, после непродолжительных столкновений и словесных перепалок стороны разошлись.

Активисты вернулись на площадь Независимости, где провели непродолжительное вече.

По предварительным данным, задержанных нет.

19 января 2014 года во время Евромайдана началось противостояние на улице Грушевского, которое назвали «Кровавым Крещением».

По данным Генпрокуратуры Украины, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней. По данным МВД Украины, с 18 февраля по 2 марта 2014года во время выполнения служебных обязанностей в центре Киева погибли также 17 силовиков.