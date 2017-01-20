В Праге почтили память Яна Палаха и Василия Макуха

В Праге почтили память Яна Палаха, чешского студента, который поджег себя в знак протеста против оккупации Чехословакии войсками Варшавского пакта в августе 1968 года. 19 января исполняется 48 лет со дня его смерти.

Акцию памяти Яна Палаха организовала и провела в Праге общественная организация «Без коммунистов». Встреча чехов, среди которых преобладали студенты и молодежь, состоялась в центре чешской столицы, на Вацлавской площади, где Палах совершил акт самосожжения.

Петр Марек, организатор встречи, в своем выступлении упомянул также украинца Василия Макуха, который 5 ноября 1968 года поджег себя в Киеве на Крещатике в знак протеста против русификации Украины и советской оккупации Чехословакии. Василий Макух умер в больнице на следующий день, 6 ноября 1968 года.

«Василий Макух своим поступком заявил, что с оккупацией Чехословакии не согласен, для нас это сильная история», – подчеркнул Петр Марек.

Инициатива группы чешских активистов, как рассказал Радiо Свобода сотрудник Института по изучению тоталитарных режимов Павел Риячек, назвать одну из улиц Праги именем Василия Макуха до сих пор не реализована.